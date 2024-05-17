Vali Hüseyin Aksoy: "Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ilişki toplumu da mutlu ve güçlü kılmaktadır"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Aile Haftası nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Tarihin her döneminde güçlü bir aile yapısına sahip olan milletimiz de bu yönüyle diğer milletlere örnek olmuş, aile değerlerine verdiği önemle gelişimini sürdürmüş ve yüzyıllar boyunca köklerindeki bu kültürel kimliğini ve zenginliğini muhafaza etmiştir" dedi.

Vali Aksoy, yayımlamış olduğu mesajında, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından; toplumları ayakta tutan ailelere dikkat çekmek ve aile kavramı üzerinde daha fazla değer üretilerek ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla, 1994 yılından itibaren her yılın 15 Mayıs tarihi Aile Günü, bu günün içinde yer aldığı hafta ise Aile Haftası olarak kutlanmaktadır. Tarihin her döneminde güçlü bir aile yapısına sahip olan milletimiz de bu yönüyle diğer milletlere örnek olmuş, aile değerlerine verdiği önemle gelişimini sürdürmüş ve yüzyıllar boyunca köklerindeki bu kültürel kimliğini ve zenginliğini muhafaza etmiştir. Aileyi oluşturan anne, baba ve çocuklar arasındaki karşılıklı sevgi, saygı, özen ve iş bölümüne dayanan mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ilişki toplumu da mutlu ve güçlü kılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"Bütün Eskişehirlilerin Aile Haftası'nı kutluyorum"

Türkiye'de aile kurulması ve aile birliğinin korunmasının yasalarla düzenlendiğini dile getiren Vali Hüseyin Aksoy, mesajının devamında şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'müz tarafından ailelere; koruyucu aile, evlat edinme, doğum yardımı hizmetleri, sosyal ve ekonomik destek verilmesi, engelli evde bakım hizmeti, şehit yakınları ve gazi ailelerine sunulan hizmetler, eğitim, danışmanlık ve sosyal destek hizmetleri verilmekte olup hafta boyunca da aile konulu çeşitli eğitimler ve aile ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, aile içinde sağlıklı iletişimin sağlanması ve karşılıklı sevgi saygı duygularının yoğun olarak yaşanması dileklerimle tüm Eskişehirlilerin Aile Haftası'nı kutluyor, aileleriyle birlikte yaşam boyu sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum." - ESKİŞEHİR