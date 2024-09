Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Gaziler Günü Mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Çelik mesajında şunları söyledi;

"Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal ve Gazilik unvanlarının verildiği 19 Eylül günü kahraman gazilerimizin aziz hatıralarını canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmak için ülkemizde her yıl Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en güç şartlar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen, cesaretin ve fedakarlığın abideleşmiş sembolü, milli ruhumuzu yücelten gazilerimiz; ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Bu toprakları kanları ile bizlere emanet eden gazilerimiz vatanımızın yüce bir emanetidir. Bizler şehit ve gazilerimizin sayesinde bu topraklarda barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımızın her zaman bilinci içerisinde olarak, bu vatan için kanını, canını veren aziz kahramanlarımıza her zaman hak ettikleri saygı ve hürmeti göstereceğiz. Hayatta olan gazilerimizi de her zaman hatırlamak, sorunları ile yakından ilgilenmek toplum olarak bizlerin en büyük sorumluluğu ve görevi olacaktır. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - NİĞDE