Tunceli'de köy okulunda pizza etkinliği düzenlendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyü okulunda pizza etkinliği düzenlendi.

Payamdüzü köyü okulunda görevli öğretmenler, okulu sevdirmek ve derslere adaptasyonlarını arttırmak amacıyla pizza hazırlayarak öğrencilerine ikram etti. Yılın farklı zamanlarında çeşitli etkinliklerin yapıldığı köy okulu öğrencileri, öğretmenlerinin emeklerini boşa çıkarmayacaklarını belirterek, kendilerine teşekkür etti. - TUNCELİ