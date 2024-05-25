Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de köy okulunda pizza etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyü okulunda öğretmenler tarafından pizza etkinliği düzenlendi. Öğrencilere pizza ikram edilerek okulu sevdirmek ve derslere adaptasyonlarını arttırmak amaçlandı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyü okulunda pizza etkinliği düzenlendi.

Payamdüzü köyü okulunda görevli öğretmenler, okulu sevdirmek ve derslere adaptasyonlarını arttırmak amacıyla pizza hazırlayarak öğrencilerine ikram etti. Yılın farklı zamanlarında çeşitli etkinliklerin yapıldığı köy okulu öğrencileri, öğretmenlerinin emeklerini boşa çıkarmayacaklarını belirterek, kendilerine teşekkür etti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çemişgezek Tunceli Etkinlikler Yerel Haberler Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

 Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Belediyenin harabe fırınında sağlıksız ekmek üretimi! Kapısına kilit vuruldu

Belediyenin harabe fırınında sağlıksız ekmek üretimi! Kapısına kilit vuruldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title