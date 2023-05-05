Tayvan eski savaş uçaklarını İHA'ya dönüştürecek

Tayvan, hava kuvvetlerinde bulunan F-5 savaş jetlerinin İHA'ya dönüştürüleceğini açıkladı.

Tayvan'da yaklaşık 50 senedir kullanılan F-5 savaş uçakları İHA'ya dönüştürülecek. Ulusal Chung-Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (NCSIST) yapılan açıklamada, F-5 savaş uçaklarının insansız hava aracına dönüştürülmesi için fizibilite çalışmalarına başlandığı belirtildi. Konu üzerinde çalıştıklarını ifade eden NCSIST Başkanı Zhang Zhongcheng, mevcut teknoloji sayesinde bu dönüşümün gerçekleşebileceğini kaydetti. Zhang, oturumda bulunan Tayvan Savunma Bakanı Chiu Kuo-cheng'in de proje içinde yer alacağını söyledi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, daha önce F-5 savaş jetlerinin gelecek yılın dördüncü çeyreğinden itibaren aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacağını ve bu uçaklar yerine Tayvan yapımı AIDC T-5 Brave Eagle'ların kullanılacağını duyurmuştu. - TAİPEİ