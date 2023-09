Soyer: "İzmir'in Fuarlar Şehri Vizyonu Cumhuriyet Mirasıdır"

Moda sektörüne yön veren IF Wedding Fashion, Fashion Prime ve Fashion Tech fuarlarının tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nde ilk kez Wedding Fashion Week İzmir düzenlendi. Başkan Tunç Soyer, “Ekonomik buhranın tüm ülke sathına yayıldığı ve her sektörü, her haneyi derinden etkilediği bu süreçte fuarlarımız hepimize derin bir nefes aldırıyor. Tüm engellere rağmen İzmir'in refahını büyütmeye ve onun adil paylaşımını sağlamaya kararlıyız. İzmir’in fuarlar şehri olma vizyonu bizim için bir Cumhuriyet mirasıdır” dedi.

İzmir'de düzenlenen ve moda sektörüne yön vererek dünyada da ses getiren fuarların lansmanı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 21-24 Kasım 2023'te 17'ncisi yapılacak IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 17-19 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecek 6. Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ve 9-12 Ekim 2024'te yapılacak Fashion Tech-Hazır Giyim Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri Fuarı basına tanıtıldı.

Tarihi Çukurhan'da yapılan lansmana ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kulu, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, moda sektörü profesyonelleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve basın mensupları katıldı.

SOYER: "ÜÇ DEĞERLİ BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

Moda sektörünün önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Moda ve İzmir birbirine çok yakışıyor. Biliyorum ki geleceğin Türkiye'sinde ülkemizin ekonomisi bu beraberlikten çok büyük fayda görecek. Ülkemiz genç ve yaratıcı nüfusuyla bu sektörün dünyadaki önderlerinden biri haline gelecek. Hiç şüphesiz bu kendiliğinden olacak bir şey değil. Her şeyden önce sektörün buna inanması, yatırım yapması ve gerekli riskleri alması gerekiyor. Bizse İzmir'in yerel yönetimi olarak moda sektörümüzün koluna girip birlikte yürümeliyiz, önündeki engelleri kaldırmalıyız. Sektör paydaşlarımız önde, biz arkada, bu sektörü hak ettiği yere getirmek için elimizi taşın altına koyuyoruz. Sektörümüzle birlikte İzmir'i modanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirmekte kararlıyız. İşte bu nedenle önümüzdeki günlerde moda sektörünün kalbinin attığı üç değerli buluşmaya İzmir'de ev sahipliği yapacağız. Bugünden başlayarak Kasım ayının sonuna kadar moda dünyası İzmir'de nefes alıp verecek. Tüm dünyadan sektör temsilcileri şehrimizde buluşacak" dedi.

"HEDEFE DOĞRU YÜRÜMEK BİZİM ASLİ GÖREVİMİZ"

Wedding Fashion Week İzmir, Fashion Prime ve IF Wedding Fashion İzmir'in önemine vurgu yapan Başkan Tunç Soyer, "Ekonomik buhranın tüm ülke sathına yayıldığı ve her sektörü, her haneyi derinden etkilediği bu süreçte fuarlarımız hepimize derin bir nefes aldırıyor. Tüm engellere rağmen İzmir'in refahını büyütmeye ve onun adil paylaşımını sağlamaya kararlıyız. Bu hedefe doğru yürümek bizim asli görevimiz. İzmir'in fuarlar şehri olma vizyonu bizim için bir Cumhuriyet mirasıdır. Bu mirası yaşatmak için canla başla çalışan belediye şirketimiz İZFAŞ ekibine sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAŞKANLARDAN SOYER'E TEŞEKKÜR

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kulu Başkan Tunç Soyer'e emekleri için teşekkür etti.

İZMİR'DE BİR İLK: WEDDİNG FASHİON WEEK İZMİR

Lansmanın ardından İzmir'de modanın kalbinin attığı Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nde ilk defa Wedding Fashion Week İzmir düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği ortaklığında yapılan defilede, ünlü mankenler göz doldurdu. Gelinlik, damatlık, abiye giyim gruplarının yer aldığı defileyi moda tutkunları dikkatle takip etti. Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer'e teşekkür plaketi takdim etti.