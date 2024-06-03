Bayram öncesi emekli maaşları yatacak mı 2024? #129300

Haziran ayı emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri, Kurban Bayramı öncesinde araştırılıyor. Memur ve emekli maaşı bu ay erken yatar mı sorusu, gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Bayram öncesi emekli maaşları yatacak mı 2024?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME PROGRAMI AÇIKLANDI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme programına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada çalışmaların devam ettiğini aktararak emekli ikramiyeler için "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadelerini kullandı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme programı Bakanlık tarafından açıklanacak.

BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİ MAAŞLARI YATACAK MI 2024?

Haziran ayı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, bayram öncesi maaşlarını almak ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.