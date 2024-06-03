Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024? #129300

Aile Destek ödemesi her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödeniyor. Haziran ayı itibarıyla 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliyor. Aile destek ödemesi ne zaman yatacak 2024?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.

Haziran 2024'te Aile Destek Ödemeleri, hak sahiplerinin büyük bir merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yapılan ödemeler, ailelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destek sağlıyor. Bu kapsamda, Temmuz ayında sona erecek olan Aile Destek Yardımı'nın Haziran ayında da vatandaşların hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Aile Destek Programı Haziran ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.