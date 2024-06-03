Almanya Ukrayna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Ukrayna maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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ALMANYA - UKRAYNA MAÇ ÖZETİ

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ALMANYA - UKRAYNA MAÇI ÖZETİ

Almanya Ukrayna maç özetini maçın ardından S Sport kanalından izleyebilirsiniz.

ALMANYA - UKRAYNA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Almanya Ukrayna maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

ALMANYA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMANDI?

Almanya Ukrayna maçı 3 Haziran 2024 günü oynandı.

ALMANYA - UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Almanya Ukrayna maçı canlı olarak S Sport'tan yayınlandı.