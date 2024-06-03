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Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

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TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre haziran enflasyonu hariç memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 17,38, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 22,72 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,80 ile eğitim oldu.

İŞÇİ VE BAĞKUR EMEKLİ ZAM ORANI DA BELLİ OLDU

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre haziran enflasyonu hariç memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 17,38 olurken, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 22,72 oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Memur Zam Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (10)

SAMET TEMAS:

memura %10 bile çok tasarruf tedbirleri kapsamında bir sefere mahsus zam yapılmasın.

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Ferit Garipoğlu:

ülkenin her kesimine 1 değil 3 ay maaş verilmesin, ülke duzelecekse ama nerdeee.... israf almış başını gidiyor ....

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Ömer Can:

vekiller başta olmak üzere sana sonuna kadar katılıyorum

yanıt11
yanıt5
Sefa Altun:

HERŞEY %200-300 ARTMIŞ,SEN MEMURA EMEKLİYE % 20 ZAM NE GÜZEL BİR YONETİM DEGMİ....

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İzmarit:

Vatan millet diyerek halkı dürten vatandaşa söyle sen onu.

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Adsız biri:

Bir de gerçek veriler olsa keşke

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Sya ays:

İş ci calisiyor memur yiyor

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YalancıSavar:

Bu 30 bin liranın üzerinden emekli maaşı alanlara zam oranı Yüzde 5'i geçmesin.

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semson 12:

çal oyna ????

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Serkan Kurt:

Vekiller kendi maaşlarına zam yaptıklarında 1 saate onaylıyorlar. Emekliye gelince süründürüyorlar. Bence vekillere askari ücret almalı dır.o zaman bakalım vekillik yapıyorlarmı?

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