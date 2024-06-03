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İtalya Türkiye milli maç ne zaman? A Mili Takım 2024 hazırlık maçı ne zaman?

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde özel maçta İtalya ile heyecan dolu bir maça çıkacak. İtalya Türkiye milli maç ne zaman? A Mili Takım 2024 hazırlık maçı ne zaman

A Milli Takım'ın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu. Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya gelecek. Peki, İtalya Türkiye milli maç ne zaman? A Mili Takım 2024 hazırlık maçı ne zaman?

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - İtalya mücadelesi Bologna FC 1909 takımının maçlarına ev sahipliği yapan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye - İtalya maçı 4 Haziran Salı günü oynanacak. A Milli Takım'ın mücadelesinin TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

İTALYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İtalya-Türkiye Maçı, saat 22:00'de başlayacak.

Osman Demir
Osman Demir
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