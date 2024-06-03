İtalya Türkiye milli maç ne zaman? A Mili Takım 2024 hazırlık maçı ne zaman?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde özel maçta İtalya ile heyecan dolu bir maça çıkacak. İtalya Türkiye milli maç ne zaman? A Mili Takım 2024 hazırlık maçı ne zaman
A Milli Takım'ın EURO 2024 geniş kadrosu belli oldu. Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya gelecek. Peki, İtalya Türkiye milli maç ne zaman? A Mili Takım 2024 hazırlık maçı ne zaman?
İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye - İtalya mücadelesi Bologna FC 1909 takımının maçlarına ev sahipliği yapan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye - İtalya maçı 4 Haziran Salı günü oynanacak. A Milli Takım'ın mücadelesinin TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
İTALYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
İtalya-Türkiye Maçı, saat 22:00'de başlayacak.