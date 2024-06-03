Türkiye İskoçya U21 maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Türkiye İskoçya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇ ÖZETİ

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TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI ÖZETİ

Türkiye İskoçya maç özetini maçın ardından A Spor kanalından izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye İskoçya maçı 2-1'lik Türkiye üstünlüğüyle sona erdi.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMANDI?

Türkiye İskoçya maçı 3 Haziran 2024 günü oynandı.

TÜRKİYE - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Türkiye İskoçya maçı canlı olarak A Spor'dan yayınlandı.