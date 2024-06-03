Almanya Ukrayna maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Almanya Ukrayna maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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ALMANYA - UKRAYNA MAÇI KAÇ KAÇ?

Almanya Ukrayna maçı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

ALMANYA UKRAYNA MAÇI CANLI YAYIN

Almanya Ukrayna maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

ALMANYA UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya Ukrayna maçı saat 21.45'te başlayacak.

ALMANYA UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?

Almanya Ukrayna maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

ALMANYA UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Ukrayna maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

ALMANYA UKRAYNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya Ukrayna maçı Nuremberg'da, Max-Morlock Stadyumu'nda oynanacak.