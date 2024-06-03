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Lukaku Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe Lukaku'yu transfer edecek mi? Mourinho açıkladı

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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve transfer politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Lukaku Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Lukaku Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve transfer politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Lukaku Fenerbahçe'ye gelecek mi? Detaylar...

LUKAKU FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Aceleci davranmayacaklarını belirten Mourinho, "Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'yı istemiyorum" dedi. Başkan Ali Koç da Portekizli teknik adamla transfer konusunda görüşeceklerini belirtti. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco ise "Jose Mourinho'nun istediği şekilde markete giriş yapabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MOURINHO: TRANSFER İÇİN KİMSEYLE KONUŞMADIM

Transfer anlamında kimseyle konuşmadım. İsim değil proje, istikrar görmek istiyorum. Sadece isimler üzerinden değil, profiller üzerinden konuştuk. Asla isim konuşmadık. Geçmiş kulüplerimden oyuncularıma ilgim yok. Roma'dan hiçbir oyuncuya ilgim yok. Acele etmenin, duygusal davranmanın zamanı değil.

Lukaku Fenerbahçe'ye gelecek mi? Fenerbahçe Lukaku'yu transfer edecek mi? Mourinho açıkladı

MOURINHO: LUKAKU VE DYBALA'YI İSTEMİYORUM

Takımdan ayrılacak oyunculara saygılı olmalısınız, durumlarını basından öğrenmemeliler. Transferi bittikten sonra öğrenmelisiniz. Ayrılanları da öyle. Buranın kültürü biraz farklı ama bu tarz işler gizli olmalı. Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'yı istemiyorum.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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