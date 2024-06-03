Mbappe hangi takımda, Real Madrid'de mi?

Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Fransız süperstar Kylian Mbappe'yi Real Madrid transfer etti. İspanyol devi, dünya yıldızıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Mbappe hangi takımda?

MBAPPE HANGİ TAKIMDA?

Paris Saint-Germain'den ayrılan Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni adresi belli oldu. Real Madrid, Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kylian Mbappe, Santiago Bernabeu'da taraftara 15-16 Temmuz'da tanıtılacak.

PSG'de yıllık net 70 milyon Euro kazanan Kylian Mbappe, Real Madrid'de net 15 milyon Euro kazanacak. Transfer detaylarında bonuslara yer verilmedi.Mbappe'nin imaj haklarının yüzde 80'i Fransız yıldızda olacak.

DÜNYANIN EN PAHALI 3 OYUNCUSU REAL MADRID'DE

Real Madrid, Mbappe transferi ile birlikte dünyanın en pahalı 3 oyuncusunu kadrosuna katmış oldu. Eflatun beyazlılar, 150 milyon Euro değeri olan Vinicius Jr.'ın yanına sezon başında 180 milyon Euro'luk Jude Bellingham'ı eklemişti. Real Madrid şimdi de 180 milyon Euro değere sahip Mbappe'yi kadrosuna kattı.