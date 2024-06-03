Erden Timur basın toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kulüpteki görevinden ayrılıp ayrılmayacağını açıklaması beklenen Timur, yarın basın mensuplarına açıklama yapacak. Peki, Erden Timur basın toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ERDEN TİMUR BASIN TOPLANTISI NE ZAMAN?

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, kulüpteki geleceğine dair bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kulüpteki görevinden ayrılıp ayrılmayacağını açıklaması beklenen Timur, 4 Haziran Salı günü saat 11.00'de basın mensuplarına açıklama yapacak.

Toplantının spor kanallarından yayınlanmadı bekleniyor.

ERDEN TİMUR KİMDİR?

16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak hukuk diplomasını aldı. Ardından London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye döndü. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi.

11 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Galatasaray Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından Erden Timur Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapmaya başladı.

ÖZEL YAŞAMI

Üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade[8] adında bir kız ve Yusuf Kenan adında bir erkek çocuk babasıdır. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan Timur, Emre Akbaba ve Radamel Falcao transferlerinde kulübe maddi destek sağlamıştır.