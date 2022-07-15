Şehitler dualarla anıldı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yılında milletin zaferi uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizin anısına şehitlikte dua edildi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yılında milletin zaferi uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizin anısına şehitlikte dua edildi. İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi uhdesinde düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü anma programları, Hastane Mezarlığı içerisinde bulunan Garnizon Şehitliğinde yapılan törenle başladı. Törene; Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, siyasi parti temsilcileri, Gaziler ve Muharip Gaziler Derneği başkan ve üyeleri, STK temsilcileri, daire amirleri, şehit aileleri katıldı. Hacı Yusuf Sahin Camii İmam Hatibi Nurullah Memiş'in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan şehitlik ziyareti İlçe Vaizi Abdülkadir Yıldırım'ın dualarıyla son buldu. Program sonunda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan ve protokol üyeleri şehitlerimizin mezarlıklarına karanfil bırakarak dualar etti. - BURSA İhlas Haber Ajansı / Yerel İnegöl Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Şehitler dualarla anıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.