Samsun Sol Feminist Hareket'ten İktidara Tepki

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Samsun Sol Feminist Hareket, "Yaşanan cinayetler, istismarlar münferit değil, iktidarın politikalarının bir sonucu. Hayatları çalınan her kadının sorumlusunun bu iktidar olduğunu biliyoruz. Bu sebeple buradan bir kez daha söylüyoruz; bu kadın düşmanı iktidarla müzakere edilmez mücadele edilir. Muhalefet güçleri bütünlüklü olarak Anayasa tartışmalarına güçlü bir hayır demelidir" açıklamasını yaptı.

Samsun Sol Feminist Hareket üyesi kadınlar, İlkadım Süleymaniye Geçidi'nde bir araya gelerek İstanbul Sultanbeyli'de bir kız çocuğuna yapılan cinsel taciz ile iktidarın kadın ve çocuklara yönelik politikalarına tepki gösterdi.

"İKTİDARIN KADINLARI HEDEF ALAN ADIMLARI KATİLLERE CESARET VERİYOR"

Hareket adına açıklama yapan Şafak Yeşiltepe şunları söyledi:

"Dün kanımızı donduran bir istismar haberiyle güne başladık. İstanbul Sultanbeyli'de bir kız çocuğunun yıllarca organize bir şekilde birçok kişi tarafından psikolojik ve cinsel şiddete maruz bırakılarak istismar edildiği ortaya çıktı. AKP'nin adaletinin hiçbir istismarı önlemediğine, hatta failleri cezasızlıkla ödüllendirdiği, gerici, baskıcı ve kadın düşmanı söylemlerle cesaretlendirdiği bu şiddet sarmalının her geçen gün büyüyerek bir hayatı daha boğduğuna hep birlikte şahit oluyoruz. Memleketimiz yoksulluk, yolsuzluk, hukuksuzlukla lime lime dökülürken, AKP iktidarının kendi çıkarları için toplumu dinci gerici bir anlayışla dizayn etme çabası hız kesmiyor. Bu çabanın altındaysa emeğimizle, bedenimizle, yaşamlarımızla, en çok da biz kadınlar eziliyoruz, hedef alınıyoruz. İktidarın kadınları hedef alan her adımı katillere cesaret veriyor. 2024'ün ilk 4 ayında 147 kadın katledildi ve biliyoruz ki bu sayının katbekat üzerinde kadın ve çocuk istismar edildi! Yine biliyoruz ki bu sayıların artış göstermesi İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin, Medeni Kanun'a ve 6284'e yapılan saldırıların kaçınılmaz bir sonucudur. Daha bugün 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' adı altında kadınları aileye hapsederek cehennemi yaşatmak istediklerini beyan ettiler. Kadınlar biz varız, buradayız dedikçe kadının varlığıyla mücadele etmek için her gün yeni bir adım atıyorlar.

"9. YARGI PAKETİNDE 6284 DOĞRUDAN HEDEF ALINIYOR"

AKP iktidarının hız kesmeden sürdürdüğü saldırıların en güncel ayaklarından biri de 9. yargı paketi. Bu yargı paketinden 6284 doğrudan hedef alınıyor. Kadınların yıllarca mücadele ettiği soyadı hakkına set konuluyor. Her gün en az bir kadın öldürülürken kadın cinayetlerini önlemek bir yana dursun kadınların nasıl eve kapatacaklarının yollarını arıyorlar. Yarattıkları düzende kız çocukları okuyamıyor, kadınlar çalışamıyor, nafaka hakkından mahrum bırakılıyor, kendi soyadlarını kullanamıyor, şiddete, istismara uğruyor. Ama katilleri, sorumluları asla ceza almıyor. Yaşanan cinayetler, istismarlar münferit değil, iktidarın politikalarının bir sonucu. Hayatları çalınan her kadının sorumlusunun bu iktidar olduğunu biliyoruz. Bu sebeple buradan bir kez daha söylüyoruz; bu kadın düşmanı iktidarla müzakere edilmez mücadele edilir! Muhalefet güçleri bütünlüklü olarak Anayasa tartışmalarına güçlü bir hayır demelidir. Laikliğe utangaç sözlerle değil gerçekten sahip çıkarak mücadele etmelidir. Kadınlar 22 yıldır bu iktidarı çok iyi tanıyor. Karanlık iktidarları da bizi çok iyi tanıyor. Karanlığınıza boyun eğmeyiz, biat etmeyiz. Hayatlarımızı cehenneme çevirmenize müsaade etmeyiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaratmaya çalıştıkları karanlığa karşı buradayız. Laikliğe, emeğimize, haklarımıza, özgürlüğümüze, geleceğimize, yaşamlarımıza sahip çıkmak için direniyoruz, direneceğiz. Bizi öldürmek isteyenlere karşı mücadelemizin geri dönüşü yok."