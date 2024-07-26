Milli takım kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin kimdir? Tuğba Şenoğlu İvegin kaç yaşında, nereli?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda son dakika değişikliği yapıldı. Filenin Sultanları'nın açıklanan 12+1 kişilik kadrosunda Tuğba Şenoğlu'nun yerine İlkin Aydın yer alması gündem oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 Olimpiyat kadrosunda yer almayacağı açıklanan Tuğba Şenoğlu İvegin kimdir, nereli, kaç yaşında? Tuğba Şenoğlu İvegin hangi takımda oynuyor? İşte, detaylar…

TUĞBA ŞENOĞLU İVEGİN HAYATI VE KARİYERİ

Tuğba Şenoğlu İvegin, 2 Şubat 1998 tarihinde Tarsus'ta doğmuş Türk profesyonel voleybolcudur. Voleybol kariyerine 10 yaşında Tarsus'ta başlamış ve genç yaşlarda VakıfBank'ın kaptanı Gözde Kırdar'ı örnek almıştır. 2013 yılında VakıfBank'ın altyapısına transfer olarak, Yıldız ve Genç Türkiye Şampiyonlukları elde etmiştir.

Kariyerinde birçok önemli kulüpte forma giymiştir. İlk olarak 2014-2015 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer olmuş, ardından Beşiktaş'ta kiralık olarak oynamıştır. 2017 yılında Türk millî takımında yer alarak 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda "En iyi smaçör" ödülünü kazanmıştır. VakıfBank'a geri dönerek iki sezon burada oynamış, ardından Yeşilyurt'a kiralık olarak transfer olmuştur. 2020-2021 sezonunda VakıfBank'a geri dönmüş ve takımının Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ise beşinci olmasına katkı sağlamıştır. 2021-2022 sezonunda VakıfBank ile tüm kupaları kazanarak başarılı bir sezon geçirmiştir.

2022-2023 sezonu öncesinde Japonya'nın Kurobe AquaFairies takımına transfer olan Tuğba Şenoğlu, burada bir sezon geçirdikten sonra 2023-2024 sezonu öncesinde Türkiye'ye döndü ve Sultanlar Ligi'nden Kuzeyboru takımına katıldı. Şu anda Kuzeyboru takımında oynamaktadır.