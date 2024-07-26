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İzmir Dikili orman yangını söndürüldü mü? Orman yangınında son durum

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İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Peki, İzmir Dikili orman yangını söndürüldü mü? Orman yangınında son durum

İzmir Dikili orman yangını söndürüldü mü? İzmir'in Dikili ilçe ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Peki,İzmir Dikili orman yangını söndürüldü mü? Orman yangınında son durum haberimizde....

DİKİLİ'DEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangına müdahale sürerken, alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi tahliye edildi.

Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

EKİPLER TAKVİYE EDİLDİ

Dikili Kaymakamlığına vekalet eden Bergama Kaymakamı Avni Oral, yaptığı açıklamada, yangına müdahale eden ekiplere takviye yapıldığını, 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahalenin sürdüğünü belirtti.

3 EVDE HASAR OLUŞTU

Yangında yerleşim alanlarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Oral, şu bilgileri verdi: "Yerleşim yerleriyle ilgili bölümde yangın kısmen kontrol altına alındı. Burada sıkıntı kalmadı. Ancak yangının diğer ilerleme noktası olan ormanlık alanda çalışmalar sürüyor. Bu yönde de şu anda tehdit altında olan bir yerleşim alanı yok. Yangının konutlara sirayet etme durumu yok. Yalnızca bir sitedeki 3 evde kısmi hasarlar oluştu."

İşte bölgeden kareler;

İzmir Dikili orman yangını söndürüldü mü? Orman yangınında son durum

İzmir Dikili orman yangını söndürüldü mü? Orman yangınında son durum

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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