Samsun'da Yat Limanı'nda Coşkulu Yılbaşı Kutlaması

Samsun'un Atakum ilçesi Yat Limanı mevkisinde onlarca vatandaş yılbaşını coşkulu şekilde kutladı.

Türkiye'ni farklı şehirlerinde yeni yıl coşkulu bir şekilde kutlandı. Samsun'un Atakum ilçesi Yat Limanı mevkisinde ise vatandaşlar gönüllerince eğlenerek 2024 yılına girdi. Çalınan müzikler eşliğinde dans eden ve şarkılar söyleyen vatandaşlar anın tadını çıkardı. 2024 yılından genellikle para ve sağlıklı bir hayat istediklerini ifade eden vatandaşlar gece geç saatlere kadar gönüllerince yılbaşını kutladı. - SAMSUN