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Samsun'da 2 çocuk annesi kadını evinde öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

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Samsun'un Atakum ilçesinde 2 çocuk annesi kadını evinde boğazını keserek öldüren şahıs, polisteki sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi. Cinayeti gerçekleştiren şahsın, kadının bileziklerini çalmak için hareket ettiği ortaya çıktı.

Samsun'da 2 çocuk annesi kadını evinde boğazını keserek öldüren şahıs polisteki sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13.katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Yıldırım (41) eşinden haber alamayınca evine gitti ve komşusunun da yardımıyla tornavida ile yangın merdiveninin kapısını açıp eve girdiler. Fatih Yıldırım, 2 çocuk annesi eşi Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Koca Fatih Yıldırım ifadesine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yıldırım, eşinin kolundaki altın bileziklerin çalınmış olduğunu söyledi. Polis olayla ilgili yaptığı araştırma sonucu cinayet olayını gerçekleştiren şahsın aynı binanın 3'üncü katında oturan ölen kadının eşinin halasının oğlu Mehmet Işık (32) olduğu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Işık'ın 300 bin TL borcu olduğunu, kadının bilezikleri almak için cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Mehmet Işık polisteki sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemi altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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