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Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

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Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü renkli görüntüler ile kutlandı. Etkinlikte 'Katil sürüleri Filistin'den defolun' yazılı pankart açıldı. Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri, 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcilerinin konuşmalarının ardından şarkılar ve marşların söylenmesi ve halaylar çekilmesi ile sona erdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü renkli görüntüler ile kutlandı. Etkinlikte "Katil sürüleri Filistin'den defolun" yazılı pankart açıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Samsun'da Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. Gar Kavşağı'nda toplanan işçi ve emekçiler, Cumhuriyet Caddesi üzerinden etkinliklerin düzenleneceği meydana kadar sloganlar ve pankartlar eşliğinde yürüdüler. Zaman zaman kıyafetleriyle yürüyen madenciler, fırıncılar ve diğer meslek grupları yürüyüşe katılanların beğenisini toplarken, bazı tepkiler de dikkat çekti.

Filistin halkına ve direnişine destek verdikleri için böyle bir eylem gerçekleştirdiklerini ifade eden grup, Türk halkı olarak her zaman özgür Filistin'in yanında olduklarını ve bölgede barışın sağlanması gerektiğini söylediler.

Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri, 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcilerinin konuşmalarının ardından şarkılar ve marşların söylenmesi ve halaylar çekilmesi ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin 1 Mayıs Samsun Yerel Politika Güncel Haberler

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