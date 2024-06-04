4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 4 Haziran yayın akışı Bugün hangi diziler var? 4 Haziran Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 4 Haziran Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Haziran Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

4 HAZİRAN SALI TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

Show TV: Bahar

Bahar NOW: Yerli Sinema Kutsal Damacana 4

Yerli Sinema Kutsal Damacana 4 ATV: Yabancı Sinema Ölümcül Çarpışma

Yabancı Sinema Ölümcül Çarpışma Kanal D: Yabancı Sinema Thor

Yabancı Sinema Thor Star TV: Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala

Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Ölümcül Çarpışma

22:20 Yabancı Sinema Siyah Giyen Adamlar

00:30 Kuruluş Osman

03:00 Destan

05:30 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Thor

22:30 Yabancı Sinema Ölmek İçin Bir Gün

00:30 Yalan

02:45 Güneşin Kızları

04:45 Tatlı İntikam

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Kutsal Damacana 4

00:30 Şahane Hayatım

03:00 Yasak Elma

05:00 Yaz Şarkısı

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala

22:15 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Baba Ocağı

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Survivor All Star 2024

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Aramızda Kalmasın

05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI