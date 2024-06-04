Üye Girişi
Haberler

4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 Haziran Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 4 Haziran yayın akışında neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 4 Haziran yayın akışı Bugün hangi diziler var? 4 Haziran Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 4 Haziran Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Haziran Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

4 HAZİRAN SALI TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

  • Show TV: Bahar
  • NOW: Yerli Sinema Kutsal Damacana 4
  • ATV: Yabancı Sinema Ölümcül Çarpışma
  • Kanal D: Yabancı Sinema Thor
  • Star TV: Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala
  • TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Bahar
  • 00:15 Sandık Kokusu
  • 03:00 Kızılcık Şerbeti
  • 05:30 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Yabancı Sinema Ölümcül Çarpışma
  • 22:20 Yabancı Sinema Siyah Giyen Adamlar
  • 00:30 Kuruluş Osman
  • 03:00 Destan
  • 05:30 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Afili Aşk
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Yabancı Sinema Thor
  • 22:30 Yabancı Sinema Ölmek İçin Bir Gün
  • 00:30 Yalan
  • 02:45 Güneşin Kızları
  • 04:45 Tatlı İntikam

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:45 İlk Bakış
  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12:00 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Yabani
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
  • 20:00 Yerli Sinema Kutsal Damacana 4
  • 00:30 Şahane Hayatım
  • 03:00 Yasak Elma
  • 05:00 Yaz Şarkısı
  • 06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
  • 16:15 Güzel Köylü
  • 18:15 Star Ana Haber
  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 20:00 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala
  • 22:15 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala
  • 00:30 İstanbullu Gelin
  • 03:00 Baba Ocağı
  • 05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Aramızda Kalmasın
  • 11:00 Survivor All Star 2024
  • 14:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star 2024
  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 Aramızda Kalmasın
  • 05:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Uğurlugiller
  • 07:00 Kara Tahta
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:30 Gönül Dağı
  • 17:45 Lingo
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 00:15 Kara Ağaç Destanı
  • 02:45 Gönül Dağı
  • 05:15 Yaşam Başka Yerde
  • 05:35 Seksenler
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Dizi Televizyon Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

 AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor gerizekalı

Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor gerizekalı

Bakmadan Geçme

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Emekli ve memura zam var mı? Çimen Kızılcık Şerbeti dizisinden gitti mi, ayrılıyor mu? Selin Türkmen Kızılcık Şerbeti dizisinden neden ayrılıyor? Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden gidiyor mu? Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan oyuncular kim? Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı olayı ne? Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya ne dedi, hakaret mi etti? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri'de olay yerinden görüntüler! ERDEN TİMUR KİMDİR? Erden Timur kaç yaşında, nereli, istifa etti mi? Erden Timur istifa mı, neden Galatasaray'dan istifa etti? Erden Timur ne iş yapıyor? Bahar 15. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! 4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır? Kayseri'de eğitim uçağın neden düştü, ölü var mı? Kayseri'de uçak kazası olayı nedir, ne oldu? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı? Son durum nedir? SON DAKİKA: KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ? Eğitim uçağı nerede düştü, kaç ölü var? Yonca Evcimik kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli? Yonca Evcimik biyografisi! Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında ve nereli?
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu

Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title