4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
4 Haziran Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 4 Haziran yayın akışında neler var?
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 4 Haziran yayın akışı Bugün hangi diziler var? 4 Haziran Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 4 Haziran Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Haziran Salı Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
4 HAZİRAN SALI TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
- Show TV: Bahar
- NOW: Yerli Sinema Kutsal Damacana 4
- ATV: Yabancı Sinema Ölümcül Çarpışma
- Kanal D: Yabancı Sinema Thor
- Star TV: Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala
- TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
- 00:15 Sandık Kokusu
- 03:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Ölümcül Çarpışma
- 22:20 Yabancı Sinema Siyah Giyen Adamlar
- 00:30 Kuruluş Osman
- 03:00 Destan
- 05:30 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yabancı Sinema Thor
- 22:30 Yabancı Sinema Ölmek İçin Bir Gün
- 00:30 Yalan
- 02:45 Güneşin Kızları
- 04:45 Tatlı İntikam
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 07:45 İlk Bakış
- 08:00 Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yabani
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Kutsal Damacana 4
- 00:30 Şahane Hayatım
- 03:00 Yasak Elma
- 05:00 Yaz Şarkısı
- 06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İşe Yeniden Başlasak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala
- 22:15 Yerli Sinema Niyazi Gül Dörtnala
- 00:30 İstanbullu Gelin
- 03:00 Baba Ocağı
- 05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:00 Survivor All Star 2024
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Aramızda Kalmasın
- 05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Uğurlugiller
- 07:00 Kara Tahta
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:30 Gönül Dağı
- 17:45 Lingo
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 00:15 Kara Ağaç Destanı
- 02:45 Gönül Dağı
- 05:15 Yaşam Başka Yerde
- 05:35 Seksenler