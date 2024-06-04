Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Düşen uçakta bulunan 2 pilot şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan pilotlar için başsağlığı mesajı yayınladı. Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri'de olay yerinden görüntüler!