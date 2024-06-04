Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri'de olay yerinden görüntüler!
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştü. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu.
Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Düşen uçakta bulunan 2 pilot şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan pilotlar için başsağlığı mesajı yayınladı. Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri'de olay yerinden görüntüler!