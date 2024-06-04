Kayseri'de düşen eğitim uçağında ölü var mı? Kayseri eğitim uçağı olayı ne, ne oldu?

Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kayseri'de düşen eğitim uçağında kaç ölü var? Kayseri eğitim uçağı olayı ne, ne oldu? İşte ayrıntılar...

KAÇ ÖLÜ VAR?

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasan Arpa Mahallesi'nde eğitim uçağı düştü. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu. Yapılan çalışmalar neticesinde uçakta bulunan 2 pilotun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama Kurtarma çalışmalarına başlanmıştır"

2 PİLOT ŞEHİT OLDU

Eğitim uçağının düşme sebebi araştırılırken uçağı kullanan 2 pilotun şehit olduğu duyuruldu.