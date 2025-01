PTT Çalışanları Cinayetini Protesto Eden Vanlılar Güvenlik Eksikliğine Dikkat Çekti

(VAN) - Haber- Sen Van Şubesi üyeleri, Van merkez PTT önünde Rize'de iki PTT personelinin görevi başında öldürülmesini protesto etti. Şube Başkanı Hamit Aker, "Yıllardır tekrar tekrar söylüyoruz. PTT bütün kurumlarına bütün şubelerine güvenliksiz iş yaptırılıyor ve bu söylemimizi bir türlü yetkililere inandıramadık" dedi.

Van Haber Sen Şubesi üyeleri, 6 Ocak'ta Rize PTT Merkez Müdürlüğü'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu müdür vekili Selim Okumuş ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt'ın hayatını kaybetmesini protesto etti. Şube Başkanı Hamit Aker, açıklamasında şunları söyledi:

"Yıllardır tekrar tekrar söylüyoruz. PTT bütün kurumlarına bütün şubelerine güvenliksiz iş yaptırılıyor ve bu söylemimizi bir türlü yetkililere inandıramadık. Yıllardır dile getirdiğimiz 'PTT iş yerlerinde güvenlik tedbirlerinin yetersiz olması nedeniyle merkez ve şubelerde güvenlik görevlisi bulundurma' talebimizin haklılığı ve önemi bu elim olayla bir kez daha açığa çıkmıştır. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında evde, sokakta, iş yerlerinde her gün karşı karşıya kaldığımız şiddet olgusu, uzun süredir kurumumuz emekçilerini de hedef almıştır. Dağıtıcısından gişe memuruna çok sayıda meslektaşımız şiddetin hedefi haline gelmiştir. Kurumumuzun sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde, başta PTT Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm PTT yetkililerinin, hatta toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu vardır. Emekçilerin yaşam hakkını korumakla yükümlü olan PTT yetkilileri iş yerlerinde güvenliği sağlamak için bir an önce adım atmalıdır. Meydana gelen bu üzücü olayın ve benzer olayların gerçekleşmemesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunun takipçisi olacağımız bilinmelidir."