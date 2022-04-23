Posof'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Haberler

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Posof'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Posof'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Pandemi nedeniyle iki yıldır kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Posof'ta bu yıl coşkuyla kutlandı.

POSOF, ARDAHAN (İHA) - Pandemi nedeniyle iki yıldır kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Posof'ta bu yıl coşkuyla kutlandı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından programa Çok Programlı Anadolu Lisesi Bahçesinde devam edildi. Törene protokol, kurum müdürleri, vatandaşlar katıldı.

Törende, okunan şiir ve anaokulu öğrencilerinin gösterilerinin ardından Posof ilkokulu tarafından hazırlanan müzikli gösteriler yapıldı. Yine ilkokul öğrencileri arasında sandalye kapma, yumurtalı koşu, çuvalla koşmak ve balon patlatma yarışmaları yapıldı. Yarışmalardan sonra Halit Paşa Yatılı Bölge Okulu öğrencileri tarafından milli kıyafetlerle halk oyunları oynandı.

Tören sonunda yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri verilerek program sona erdi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Pandemi, Posof, Yerel, Haberler

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