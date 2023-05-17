Palandöken'de mayıs ayında kar keyfi

Palandöken beyaz örtüsünü üzerinden atmadı

ERZURUM - Ülkemizin batı kesimlerinde artık yaz sıcakları kendini yavaş yavaş göstermeye başlarken, Palandöken Dağı'nın eteklerinde kar hala yerinde duruyor.

3 bin 271 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin 15'inci büyük dağı olan ve ülkemizin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken'de Mayıs ayında kar keyfi yaşanıyor. Son yıllarda inşa edilen yeni tesisler ve pistlerde yapılan çalışmalarla hem yurtiçi hem de yurtdışından gelen kayak severlerin yoğun ilgi gösterdiği Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinden kar eksik olmuyor.

Mayıs ayının son günlerine rağmen yer yer yarım metreyi aşan kar kalınlığıyla Palandöken ilgi odağı olmaya devam ediyor. Baharın güzelliğini kar ile birlikte ve güneşle yaşamak isteyenlerin kısa mesafeli yürüyüşle ulaşabildiği kar yığıntıları farklı bir deneyimde sunuyor. Kimi vatandaşların Palandöken'deki bu güzel karlı manzaraları fotoğraflamak ve paylaşmak için geldiği görülürken, kimileri ise Anadolu'nun zirvesinde kar topu oynamayı tercih etti.

Nisan ayında kayak sezonunu kapatan Palandöken'in zirvelerinde on iki ay karın eksik olmadığı bölgeler de bulunuyor. Bu günlerde; bir yanda açan kır rengarenk çiçekleri bir yan da eriyen karlarla coşan küçük dereler ve nefis havasıyla Palandöken Dağı meraklılarını bekliyor.