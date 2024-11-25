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Otomobil Yazılım Güncellemeleri Fiyatları 10 Kat Arttı

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Sinop'ta otomobil elektronik tamir işi yapan Batuhan Üredir, araba yazılım güncellemelerinin iki yıl önce 750 liradan, şimdi ise 3 bin liraya yükseldiğini belirtti. Kar marjlarının düştüğünü ve enflasyondan kaynaklanan fiyat artışlarının etkisini vurguladı.

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta otomobil elektronik tamir işi yapan Batuhan Üredir, "Araba yazılım güncellemelerini iki sene önce 750 liraya yapıyorduk. Şu an 3 bin liraya yapıyoruz. İki sene önce bizim kar marjımız daha yüksekti. Şimdi kardan zarar ediyoruz" dedi.

Sinop Küçük Sanayi Sitesinde otomobil elektronik tamir ve yazılım işi yapan Batuhan Üredir, önceki yıllara nazara kar marjlarında düşüş yaşandığını belirtti. Batuhan Üredir, şöyle konuştu:

"Araba elektroniği anahtarı yazılımı işi ve elektronik direksiyon ile uğraşıyoruz. Burada olmayan birkaç tane dalı birleştirerek servis açtık. Sinop'un pastası ufak olduğu için, potansiyeli küçük olduğu için işlerimiz durgun. Fiyatlar yüzde yüz arttı. 6 aydır fiyatlar sabit gibi ama onun öncesinde çok arttı. Toptancılarımızın hepsi euro ve dolara geçti. İçeride bakiye kabul olmuyor artık. Her gün fiyat takibindeyiz. Satacağımız malın önce fiyatını sorar olduk. Çünkü, sattığımız zaman sattığımız paraya alamadığımız mallar oluyor. Çoğu müşteri zaten yaptırmıyor ya da erteliyor. 6 aydır fiyatlar sabit diyebiliriz. Ufak ufak artıyor ama 6 aydan önce çok arttı. Halaa onu dengeleyemedik. Hala buna alışamadık. Bu enflasyondan kaynaklı bir durum. Şu an halk da eziliyor zaten. Araba yazılım güncellemelerini iki sene önce 750 liraya yapıyorduk. Şu an 3 bin liraya yapıyoruz. Normalde bazı şeyler 10 kat arttı, bazı şeyler 5 kat arttı. Bunun altında bir şey yok. İki sene önceyle bu zaman arasında normal ortalama 10 katı fiyat farkı var. Ekmekle falan karıştırmasınlar. Piyasa 10 kat arttı. İki sene önce bizim kar marjımız daha yüksekti. Şimdi kardan zarar ediyoruz."

Otomobil Yazılım Güncellemeleri Fiyatları 10 Kat Arttı
Kaynak: ANKA / Yerel
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