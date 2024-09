Osmaniye'de LPG'ye gelen zam tepkilere neden oldu

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - LPG'ye gelen 1 lira 30 kuruşluk zamma Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar tepki gösterdi. Öner İçöz, "Buna şükür halimize diyoruz ama daha kötüye gidiyoruz daha dibe gidiyoruz. Bu halimize bir çare bulunsun. Erken seçim gelsin" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde LPG'ye gelen 1 lira 30 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi. Petrol istasyonuna gaz almaya gelen Öner İçöz, şöyle konuştu:

"Gaz almaya geldim sabahın 7'si gaza zam gelmiş. Gaz şu an 25 lira olmuş. Bu fakir fukaranın hali ne olacak, nereye gidecek? Halimiz bu... Geçinemez olduk. Kazandığımız para evin yemesine yetmez oldu. Buna şükür halimize diyoruz ama daha kötüye gidiyoruz daha dibe gidiyoruz. Bu halimize bir çare bulunsun. Erken seçim gelsin."

"Her şey pahalı"

Zeliha Oğuz, "Her gün zam geliyor. Bu zammın sonu nereye gidecek? Geçim yok, bir şey yok nereye gidecek bu zammın sonu? Çiftçilik yapıyordum, çiftçiliği de bıraktım, çiftçiliği de yapamıyoruz. Mazotta pahalı, tarlada pahalı, su paraları da pahalı, gaz da pahalı, tohum da pahalı, her şey pahalı" dedi.

"Her şeye zam"

Bir vatandaş ise, "Biz bu zamlara yetişemiyoruz halimiz ne olacak. Çiftçilikle uğraşıyorum ben. Yine zam geldi, yine gelecek. Seçim oluyor seçimden sonra yine zamlar başlıyor" diye konuştu. Başka bir vatandaş da, "Bu zamlar bizi etkiliyor. Her şeye zam var, gübreye zam var, zehire zam var, ondan sonra tohuma zam var, her şeye zam var. Petrole zam var. Aklımıza ne geliyorsa her şeye zam var. böyle giderse hiç binemeyiz" ifadelerini kullandı.