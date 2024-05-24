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Ortaköy Yunuspark Pazartesi Günleri Kapalı Olacak

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Yunusemre ilçesinde bulunan Ortaköy Yunuspark, daha kaliteli ve hijyenik hizmet sunabilmek amacıyla her hafta pazartesi günleri saat 13.00'a kadar kapalı olacak.

Yunusemre ilçesinde vatandaşların yoğun tercihi olan Ortaköy Yunuspark, daha kaliteli ve hijyenik hizmet sunabilmek amacıyla her hafta pazartesi günleri saat 13.00'a kadar kapalı olacak.

Vatandaşların mesire alanı gözdesi olan Ortaköy Mesire Alanı yaz aylarının gelmesi ile birlikte misafirlerini ağırlıyor. Halkın yoğun bir şekilde rağbet ettiği Ortaköy Yunuspark işletmesi de müşterilerine daha kaliteli ve hijyenik hizmet sunabilmek amacıyla her hafta pazartesi günleri saat 13.00'a kadar kapalı olacak. Yapılan düzenlemeler kapsamında müşterilerin sıra beklemesinin önlenmesi amacıyla personel görevlendirilecek. Ayrıca müşterilerin ağırlandığı masalar daha hijyenik olması amacıyla her kullanımın ardından titiz bir şekilde dezenfekte edilecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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