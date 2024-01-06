MÜSİAD Düzce Yönetimi Ankara'da 2023 Yılı Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri Toplantısına Katıldı

DÜZCE(İHA) – MÜSİAD Düzce Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri MÜSAİD Genel Merkezi'nin Ankara' da düzenlediği "2023 Yılı Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri" toplantısına katıldı.

MÜSİAD Genel Merkezinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve MÜSİAD şube başkanlarının katılımıyla düzenlediği 2023 yılı değerlendirmesi ve 2024 yılı beklentileri programı Ankara'da yapıldı. Programa katılan MÜSİAD Düzce Şube Başkan Özgür Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri Görkem Özdemir, Fikret Kurt ve İlker Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın 2023 yılının ekonomik değerlendirmesi ve 2024 yılındaki beklentilerini aktardığı konuşmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumunu dinlediler. Son olarak ise şube üyelerinin soru, sorun ve çözüm önerilerini ilettiler. - DÜZCE