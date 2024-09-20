Soğuk cüzdan nedir, nasıl alınır? Soğuk cüzdan nasıl kullanılır, amacı nedir?

Soğuk cüzdan nedir, nasıl alınır? Soğuk cüzdan nasıl kullanılır, almak mantıklı mı?Soğuk cüzdanın amacı ne? Soğuk cüzdanlar genellikle USB benzeri cihazlar ya da kağıt cüzdanlar (kripto anahtarlarının fiziksel bir kopyası) şeklinde olur. Kripto ile ilgilenen kişilerin yakında takip ettiği ve sıklıkla sorduğu soğuk cüzdan hakkında merak edilenler detaylarıyla haberimizde…

SOĞUK CÜZDAN NEDİR?

Soğuk cüzdan (cold wallet), kripto para birimlerinin çevrimdışı olarak saklandığı güvenli bir depolama yöntemidir. Bu cüzdanlar, internet bağlantısı olmadığı için siber saldırılara karşı koruma sağlar ve çevrimiçi cüzdanlara yani sıcak cüzdanlara kıyasla daha güvenlidir. Soğuk cüzdanlar genellikle donanım cüzdanları (USB benzeri cihazlar) ya da kağıt cüzdanlar (kripto anahtarlarının fiziksel bir kopyası) şeklinde olur.

SOĞUK CÜZDANIN AMACI

Soğuk cüzdanın amacı, kripto para birimlerini uzun süreli saklamak ve güvenliğini artırmaktır. Çevrimdışı olmaları, bilgisayar korsanlarının erişiminden uzakta oldukları anlamına gelir, bu nedenle yatırımcılar ve büyük miktarda kripto varlığa sahip kişiler tarafından tercih edilir.

SOĞUK CÜZDAN NASIL ALINIR?

Soğuk cüzdanlar genellikle donanım cüzdanı olarak satılır. Soğuk cüzdanları, sahte ürünlerden kaçınmak için yalnızca üreticinin resmi web sitesi veya güvenilir bir satıcıdan almak önemlidir. Sahte veya bozulmuş donanım cüzdanları güvenlik riski oluşturabilir.