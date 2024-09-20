FB-GS DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

FB-GS derbi maçı ne zaman? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nerede oynanacak? Süper Lig'in 6. hafta fikstürü nihayet açıklandı. Bu hafta, büyük heyecana sahne olacak maçlar futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig'in 6. haftası, Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverler için büyük bir heyecan yaratacak. Maç tarihleri ve saatleri, ligdeki rekabeti daha da artıracak ve takımların performanslarını doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biri olacak. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenler…

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig derbisi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Galatasaray fenerbahçe derbi maçı Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek?.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan Trendyol Süper Lig 6. hafta maçı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.