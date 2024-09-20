Evlilik kredisi başvuru ekranı! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? Evlilik kredisi almak isteyenler için başvuru süreci ve şartlar hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Evlilik kredisi, yeni bir hayata adım atan depremzede çiftlere maddi destek sağlayarak düğün ve ev kurma gibi masrafların altından kalkmalarına yardımcı oluyor. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimler bu krediden faydalanabilir? İşte başvuru sürecine ve şartlarına dair bilmeniz gereken tüm detaylar...

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR?

Başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150.000 TL tutarında faizsiz kredi desteği sunulmasının yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanıyor.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI (LİNK)

EVLİLİK KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Evlilik kredisi başvuruları Adıyaman, Gaziantep (Sadece İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye illeri ile Bartın, Karabük ve Zonguldak'tan alınıyor.