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Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 40 kuruş zam gelmesi beklenirken tabelaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 95 kuruş olacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 1 lira 40 kuruş zam gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 95 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Brent Petrol İstanbul Ekonomi Enerji Finans Zam

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Yorumlar (2)

ARSLANOĞLU Hakan:

Bunlar bizlere eğleniyor.

6
0
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Halit EROĞLU:

Yukarı ağsagı tabale bile şaşırıyor

3
0
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