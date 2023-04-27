Meteoroloji'den Doğu Akdeniz İçin Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Sağanak yağışların Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde ve kuzeyinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Sağanak yağışların Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde ve kuzeyinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, cuma gününden itibaren Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarı şöyle:

"28.04.2023 Cuma günü Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri il Hatay'ın kıyı kesimlerinde ve kuzeyinde yerel olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."