Malatya'da Kadın Girişimci 20 Yılda 2 Bin Koyun Yetiştirdi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde yaşayan Gülnaz Alp, yaklaşık 20 yıl önce kaymakamlıktan aldığı 10 koyun desteği sonrası aradan geçen süre içerisinde yaklaşık 2 bin koyun yetiştirdi. Alp'in bu başarısı kadın girişimci ve üreticilere örnek oldu.

Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı İsa Köyü Eşki mezrasında ikamet eden Gülnaz Alp'e, hayvan yetiştiriciliğindeki başarısı sonrası TOBB Malatya İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir, TOBB Malatya İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı tarafından plaket verildi.

Alp'in başarısını kutlayan TOBB Malatya İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir, "TOBB genç girişimciler kurulunun kuruluş amacı girişimciliğe özendirmek. Bizde gelip sizi dinleyelim dedik. Gençlerimiz sizi örnek alsın istedik. Gayretiniz takdire şayan" ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 20 yıl önce kaymakamlıktan aldığı destekle hayvan yetiştiriciliğine başlayan Alp, bu başarısının sırrını anlattı.

Yetiştiriciliğe başladığı ilk günleri anlatan Alp, "Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Kaymakamlığın 10 koyun projesiyle başladım. 10 koyundan başlayıp şimdiye kadar yaklaşık 2 bin koyuna ulaştık. Hem geçimimizi sağladık hem de çocukları bu vesileyle okutmuş olduk. Ev aldık, arabamız var" dedi.

Eşinin çobanlık yaptığını kendisin ise evdeki işleri yürüttüğünü söyleyen Alp, hayvancılığın herkesin yapabileceği bir iş olduğunu söyledi.

Başka bir iş yerinde çalışmak yerine hayvancılığı tercih ettiğini söyleyen Alp, "Çünkü kendi işimi daha çok seviyorum. Gençler, kadınlar ve herkes için yapılması gereken bir iş. Karlı da bir iş. Bu süreçte bir zorluğu olmadı. Ben köyü de şehri de severim. Depremden sonra köyler daha çok tercih edilen bir yer oldu" ifadelerine yer verdi.

Hayvancılığa başlayalı yaklaşık 20 yıl olduğunu ve her doğan kuzunun kendileri için bir bebek olduğunu belirten Alp, "Her doğan bir kuzu bizim için bir bebek. Birisi geliyor, fiyatını soruyor ve alıyor. O duygusal durum kötü oluyor. Her doğan kuzu bizim için bir bebek. Kuzu büyütme mamaları var. Onlardan veriyoruz. Köyler boş kalmasın ve bu işin yapılabilir olduğunu görmeleri için herkesin bu işi yapmasını isterim" şeklinde konuştu. - MALATYA