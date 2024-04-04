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Kütahya Valisi Musa Işın, Ramazan ayı dolayısıyla köy ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

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Kütahya Valisi Musa Işın, Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı köy ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Merkeze bağlı İkizhöyük Mahallesi'nde iftar sonrası vatandaşların sorunlarını, talep ve önerilerini dinleyen Vali Işın, vatandaşların Ramazan-ı Şerifini tebrik etti.

İlgili kurum müdürlerine vatandaşların ilettiği konuların çözümü için gerekli talimatları veren Vali Işın, sürecin takipçisi olacağını söyledi.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirten Musa Işın, "Köylerimizdeki her bir yaşlımızın, engellimizin yanında olmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak bizim asli görevimizdir. Bu doğrultuda muhtarlarımız aracılığıyla bize ulaşarak ihtiyaç sahiplerini bildirin. Devletimiz her zaman vatandaşının yanındadır. Güçlü devlet yapımız ve gazi millet ruhumuzla birlikte her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Cenab-ı Hak milletimizi ve devletimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

Ziyaret karşılıklı fikir alışverişiyle son buldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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