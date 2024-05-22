Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazete Aboneliklerini İptal Ediyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tasarruf tedbirlerine yerel gazete aboneliklerini iptal ederek başladı.

KSBÜ Basın Bürosu görevlisi, alınan tasarruf tedbirini basın mensuplarının yer aldığı WhatsApp grubundan duyurdu.

Duyuru şöyle; "Değerli basın mensupları, 17 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tasarruf tedbirleri kapsamında gazete abonelik sözleşmelerini sonlandırmak zorundayız. Alımı yapılmış olan gazetelerin faturalarını bu hafta üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ulaştırabilirsiniz." - KÜTAHYA