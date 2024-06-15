Kurban Bayramı'na girmeden önceki arefe günü ile ilgili sorular gündeme geliyor. Arefe günü AVM'ye gidip alışveriş yapmayı planlayanlar, arefe günü avm'ler açık mı sorusuna cevap arıyor. AREFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI? Arefe günü alış veriş merkezleri kaça kadar açık? İşte merak edilenler...

AREFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

Arefe günü olan 15 Haziran 2024 Cumartesi için alışveriş merkezleri (AVM'ler), genellikle standart çalışma saatlerinde açık olacaklar. Çoğu AVM, sabah 10:00'dan akşam 22:00'ye kadar hizmet verecektir. Ancak, yoğunluğa bağlı olarak bazı AVM'ler kapanış saatini 23:00'e kadar uzatabilirler.

Kurban Bayramı süresince genel olarak AVM'lerin açık olması ve alışveriş yapma imkanı sunması beklenmektedir. Ancak, kesin çalışma saatleri ve olası kapanış saatleri için önceden ilgili AVM'nin web sitesi veya sosyal medya hesaplarından bilgi almak faydalı olacaktır.