Kuşadası Belediyesi'nden Kandil Simidi İkramı

Kuşadası Belediyesi, Kadir gecesi dolayısıyla Kaya Şavkay Meydanı'nda vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadir gecesi nedeniyle vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu. Kaya Şavkay Meydanı'na kurulan stantta gerçekleştirilen ikrama, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir mesajla Kuşadalılar'ın Kadir gecesini kutladı. Başkan Ömer Günel, mesajında, "Tüm İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesi dileğiyle Kadir gecemiz kutlu olsun" dedi.