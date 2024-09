Köy Okullarının Kapatılması Eğitim Sistemine Olumsuz Etki Ediyor

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Ülke genelinde taşımalı eğitim sisteme geçilmesiyle birlikte köy okulları kapatılmaya başlanmasına tepkiler sürüyor. Başaoba İlköğretim Okulu mezunlarından Ziya Çelik "Köy okullarının kapanması süreci Türkiye'de eğitim sistemini de birçok anlamda olumsuz etkiledi. Taşımalı eğitim sistemine geçildi ve çocuklarımız erken saatlerde kalkıp yola çıktılar ve yeteri kadar beslenemedikleri gibi şehirlerdeki okullarda kalabalık sınıflarla karşılaştılar" dedi.

Ülke genelinde taşımalı eğitim sisteme geçilmesiyle birlikte köy okulları kapatılmaya başlandı. Köy okullarının kapatılmasıyla birlikte, köylerden kente göçün arttığını vurgulayan köy okulu mezunları, duruma tepki gösterdi.

Köylerinde bir etkinlikte buluşan Hendek Köylüleri, köy okullarının kapatılması hakkında konuştular. Hendek İlköğretim Okulu mezunlarından Ali metin Topaloğlu, "Hendek'te doğdum burada okudum ve bütün anılarımız bu köyün okulunda. Burada okudum ve endüstri mühendisi oldum. Köyümüzün kendine has gelenekleri var ve bizler de bunları yaşatıyoruz ve bundan sonraki ilk hedefimiz bu okulu, okul olmazsa bile bir sosyal tesis yapmaktır" dedi.

Hendek İlköğretim Okulu mezunlarından Leyla Uçan, "Ben de bu okulda okudum. Soba yakmayı koşmayı çok özledim ve 3. sınıftan sonrasını camide okuyup mezun olmuştum. Çok öğrenci olması nedeniyle okulumuz yeterli olmamıştı. Bu arkada boşluk var ve biz de orada çok oynardık şimdi o oyunları çok özledim ve erken gidip sobayı yakmayı çok severdim ve şimdi ise ne o ortam ne de okul var. Bu okulun yeniden hayata geçmesine çok sevinirim evet maalesef bütün okulları kapattılar ve ben torunumun bir köy okulunda okumasını çok isterdim" diye konuştu.

Hendek İlköğretim Okulu mezunlarından Fehime Topal, "Bu gördüğümüz okulda eğitim aldım evet bu okuldaki aldığımız eğitimin temeli sağlam olduğu için gurur duyuyorum. Bugün burayı gördüğümde anılarım canlandı ama ne yapalım bu halde bile hoşumuza gidiyor. İnşallah bir gün düzelecek ve çocuklarımız tekrar burada okuyacak. Arkadaşlarla beraber arka tarafta yakan top oynuyordum" şeklinde konuştu.

"Köy okullarının kapanması eğitim sistemini de birçok anlamda olumsuz etkiledi"

Başaoba İlköğretim Okulu mezunlarından Ziya Çelik, şunları söyledi:

"Bu okul yaklaşık on beş yıldır kapalı, Başoba köyü Hopa'nın en büyük köylerinden biri ve 8 yıllık eğitime ilk geçen köy okullarından biri ve şu anda buradan mezun olan birçok arkadaşımız abimiz iyi yerlerde çalışıp meslek sahibi insanlar var. Ama gördüğünüz gibi bugün ise bunun nostaljisini yaşıyoruz. Köy okullarının kapanması süreci Türkiye'de eğitim sistemini de birçok anlamda olumsuz etkiledi. Taşımalı eğitim sistemine geçildi ve çocuklarımız erken saatlerde kalkıp yola çıktılar ve yeteri kadar beslenemedikleri gibi şehirlerdeki okullarda kalabalık sınıflarla karşılaştılar. Burası geçmişte on beş ve yirmi kişilik sınıflardan oluşuyordu. Burası kademe kademe kapandı. Önce ortaokul sonrası ilkokul ve daha sonrada anaokulu kapandı ve şu anda ada atıl durumda. Köyümüze en yakın Yoldere köyü var ve bir kısım öğrencimiz oraya bir kısım öğrencimizde Hopa'ya taşımalı sistemle taşınarak eğitimlerine devam ediyor. Karadeniz'in genel olarak göç verme durumu vardı ama bu kadar köyü etkileyecek çoğunlukta değildi. Ama şu anda çayla ilgili olarak insanlarımız köylerine nisanda çıkıyorlar eylül ve ekim aylarında ise Hopa'ya iniyorlar ve bu yüzdende şu an köyde bir yoğunluk var. Köyümüzde sürekli kalan çok az insan kaldı ama dediğimiz gibi köyümüz boşalmış oldu."

Emriye Şimşek ise "Bu köy çok büyüktü ve çokta öğrencisi vardı ve böyle etkinlikler çok olurdu ve eşimde burada müdürdü. 2015'de vefat etti ve ama öncesinde burada on yıl boyunca müdürlük yaptı. Okul kapanmış taşımalı sisteme geçilince" dedi.