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Konteynerlerde Yangın: Büyük Çapta Maddi Hasar

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken 3 konteynerde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Konteynerler alev alev yandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Çiftlik Mahallesi Atıcı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde elektrik kontağından yangın başladı. Yangın, kısa sürede diğer konteynerlere de sıçradı. İşçiler, yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalışsalar başarılı olamadılar. Yardım istenmesi üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Ekipler, alev alev yanan konteynerlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken 3 konteynerde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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