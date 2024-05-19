Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen fener alayına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Coşkulu yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde kent merkezinde fener alayı yapıldı. Yürüyüşe 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı. Kilis Valiliği koordinesinde, İl Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, bir araya gelen yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na yürüdü. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte, çok sayıda vatandaşın çocuklarını omuzlarına alarak yürüyüşe katıldığı görüldü. - KİLİS