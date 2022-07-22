Kıbrıs Barış Harekatı, Bodrum'da Törenle Kutlandı

Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Bodrum'da tören düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Hasan Külcü ve gaziler katıldı. Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

"29 TEMMUZ 1974'TEN İTİBAREN TÜRKLER, KENDİ VATANLARINDA HÜR VE KORKUSUZCA YAŞAMAKTADIR"

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Bodrum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Külcü şunları söyledi:

"Sayın Belediye Başkanım, kahraman gaziler, bugün burada Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünü kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Kıbrıs şehitlerimizi ve aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizi rahmet ve minnet duygularımla anıyorum. Kıbrıs'ta barış ve soydaşlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla 20 Temmuz 1974 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri dünyada ender görülen bir muhabere taktiği uygulayarak havadan indirme, çıkartma harekatı yaparak adaya müdahale etmek zorunda kalmıştır. Ada'da bugün barış ve huzur içerisinde 29 Temmuz 1974'ten itibaren Türkler, kendi vatanlarında hür ve korkusuzca yaşamaktadır" dedi.

"VATAN TOPRAĞI İÇİN GÖZLERİNİ KIRPMADAN CANLARINI FEDA ETMİŞ TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM"

Başkan Aras törende yaptığı konuşmada, "Bugün hem ülkemiz hem Yavru Vatan Kıbrıs'ımız için çok önemli bir tarihi olayın KKTC'nin yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyorum. 20 Temmuz 1974, barışın gelmesinin Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasının ve varoluş mücadelesinin dönüm noktasıdır. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 48. yıl dönümünü kutlarken tek liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda saygıyla eğilip azimli ve kararlı halkımızın aydınlık bir gelecek için en büyük desteği aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'ne, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, gazilerimize sonsuz saygı ve minnetlerimi sunuyorum. Vatan toprağı için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Aynı zamanda dönemin Başbakanı, Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i ve KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygı ve minnetle anıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin sonsuza kadar bağımsız ve barış içinde yaşaması dileğimle" diye konuştu.

Tören sonrası Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Bürosu tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Trafo Kafe'de öğle yemeği ikram edildi.

ANKA / Yerel