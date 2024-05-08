Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Demirhan Erol, Malazgirt'te konaklama ve dinlenme tesisi için temel attı

Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Demirhan Erol'un katılımıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde konaklama ve dinlenme tesisinin temeli törenle atıldı.

Karayolları 116. Malazgirt Şube Şefliğinde yapılacak olan konaklama ve dinlenme tesisi için temel atma töreni düzenlendi. Dua yapılması ve kurban kesiminin ardından tesisin temeli atıldı. Törende işçilerle de bir araya gelen Bölge Müdürü Demirhan Erol, yeni yapılacak dinlenme tesisi ve konaklama evinin hayırlı olmasını diledi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki kar kaplanlarının konaklama ve dinlenme amaçlı kullanacağı tesisin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Bölge Müdürü Demirhan Erol, bölgeye verdiği desteklerden dolayı 116. Şube Şefi Fehim Altıntaş ve ekibi teşekkür etti. - MUŞ