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Kahramanmaraş'ta 51 Cami ve 4 Kur'an Kursu Açıldı

Kahramanmaraş'ta 51 Cami ve 4 Kur'an Kursu Açıldı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminin ardından yeniden inşa edilen 51 cami ve 4 Kur'an kursunun toplu açılışı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Erbaş, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminin ardından yeniden inşa edilen ve onarılan 51 cami ile 4 Kur'an kursunun toplu açılış töreni, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

Dulkadiroğlu Abdal Halil Ağa Din Bahsi Camii'nde yapılan törende konuşan Başkan Erbaş, "Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır" ayet-i kerimesini hatırlatarak, "Bu ayet-i kerime Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ve Müslümanların kalbine nasıl inşirah vermişse bugün bizim kalbimize de inşirah veriyor. 'Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.' İşte o kolaylığı bugün yaşıyoruz elhamdülillah. Devletimizin gücüyle, kuvvetiyle, Müslümanların birliğiyle, beraberliğiyle, destekleriyle Maraş'ımız o kahramanlığını tekrar gösteriyor." dedi.

"Her zaman sıkıntıları aşabilen bir milletiz"

Birliğin, beraberliğin muhafaza edilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Erbaş, "Bizim milletimizin yürekleri her zaman toplu vuruyor, ne zaman bir sıkıntı olsa yüreklerimiz toplu vuruyor. En son örneğini işte Kahramanmaraş depremlerinde yaşadık, bütün milletimiz seferber oldu. Bu bizim milletimizin özünde olan bir şey. Nasıl ki bundan 100 sene önce Milli Mücadele'de hep beraber o sıkıntıları nasıl aştıysak bugün de her zaman bu sıkıntıları aşabilen bir milletiz. Bu yönümüzle ne kadar iftihar etsek azdır." diye konuştu.

Konuşmasının ardından 51 cami ve 4 Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Erbaş, beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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