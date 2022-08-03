Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kabe'nin etrafındaki bariyerler 2,5 yıl sonra kaldırdı

Suudi Arabistan'da 2,5 yıl aradan sonra Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Kabe'nin etrafına yerleştirilen bariyerlerin kaldırılması ile Müslümanların yeniden Kabe'ye dokunmasına izin verildi.

 - Güncelleme:

Suudi Arabistan'da 2,5 yıl aradan sonra Covid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Kabe'nin etrafına yerleştirilen bariyerlerin kaldırılması ile Müslümanların yeniden Kabe'ye dokunmasına izin verildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde yer alan Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırıldı. Korona virüs salgını nedeniyle 2020 yılının Mart ayında yerleştirilen bariyerlerin 2,5 yıl sonra kaldırılmasının ardından Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu.

Kabe'nin de içerisinde yer aldığı Mescid-i Nebevi'nin Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Sudais, dün yaptığı açıklamada umre sezonu başlamadan Kabe çevresindeki koruyucu bariyerlerin kaldırılması yönünde bir karar alındığını duyurmuştu. Al-Sudais, bu kararın özellikle umre sezonunun başlamasının ardından Kabe'ye gelen Müslümanların ibadetlerini manevi bir ortamda gerçekleştirmelerini kolaylaştıracağını ifade etmişti.

(Muhammed Rabah - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Suudi Arabistan Koronavirüs Mekke Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title