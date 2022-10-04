İzmir haber... İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi İçin İkinci Paydaş Buluşması Yarın İzmir'de Yapılacak

İzmir bölgesinden gelen habere göre İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şubat 2023’te “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla 100 yıl sonra yeniden düzenlenecek İzmir İktisat Kongresi için paydaş buluşmalarının ikincisi yarın İzmir'de yapılacak. Çiftçi, işçi, tüccar, sanayici ve esnaf temsilcilerinden oluşan kurumların uzmanlar düzeyinde katılacağı çalıştayda Türkiye ekonomisinin geleceğiyle ilgili anahtar soruların yanıtları aranacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şubat 2023'te "Geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz" sloganıyla 100 yıl sonra yeniden düzenlenecek İzmir İktisat Kongresi için paydaş buluşmalarının ikincisi yarın İzmir'de yapılacak. Çiftçi, işçi, tüccar, sanayici ve esnaf temsilcilerinden oluşan kurumların uzmanlar düzeyinde katılacağı çalıştayda Türkiye ekonomisinin geleceğiyle ilgili anahtar soruların yanıtları aranacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için 5 Ekim Çarşamba günü (yarın) paydaş buluşmalarının ikincisine ev sahipliği yapacak. Türkiye'de ekonominin lokomotifi olan çiftçi, işçi, tüccar, sanayici ve esnaf temsilcilerinden oluşan kurumların uzmanlar düzeyinde katılacağı çalıştayda Türkiye ekonomisinin geleceğiyle ilgili anahtar soruların yanıtları aranacak. Başkan Soyer, saat 10.00'da Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde İşçi Grubu'nun, saat 11.00'de İzmir Ticaret Odası'nda Tüccar, Sanayici ve Esnaf Grubu'nun, saat 14.00'te ise İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi'nde ise Çiftçi Grubu'nun uzmanlarıyla bir araya gelecek.

Çalıştayda, Türkiye'nin ikinci yüzyılının ekonomisine yön verecek temel sektörler ve yöntemler hakkında moderatörler eşliğinde tartışmalar yapılacak. Farklı sektörleri temsil eden uzmanlar kırsal kalkınmadan tarımsal yatırım ve ihracata, sanayinin mekansal planlamasından teknolojik dönüşüm ve işgücünün değişen niteliğine, toplumsal refahın adil paylaşımından toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar birçok önemli konuda bilgi ve birikimlerini paylaşacak. Çalıştayların ardından her paydaş grubu için ayrı bir sonuç metni hazırlanacak ve katılımcı kurumlarla paylaşılacak.

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, 100 yıl önce düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nin görkemli mirasının izinde, dünyadaki gelişmeleri ele alarak gelecek yüzyılın iktisat politikalarına ışık tutma hedefiyle toplanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in girişimleriyle İzmir'de Şubat 2023'te düzenlenecek kongrede, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin toplumda yarattığı derin umutsuzluğu bertaraf edecek ve gelecek nesillere ilham verecek politikaların belirlenmesi hedefleniyor. Kongreye çiftçi, işçi, tüccar, sanayici ve esnaf örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra bilim insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatçılar ve yazarlar da katılacak.

İLKİ AĞUSTOS AYINDA YAPILMIŞTI

Kongre hazırlık sürecinin ilk aşaması, Ağustos ayı içerisinde düzenlenen ve Türkiye'nin her bölgesinden çiftçi, işçi, tüccar, sanayici ve esnaf örgütlerinin başkan düzeyinde katıldığı ön toplantılarla başlamıştı. Tunç Soyer'in başkanlığı ile yapılan paydaş buluşmalarında kongrenin tarihsel mirası, nihai hedefi ve izlenecek yöntem hakkında katılımcılar bilgilendirildi ve hazırlık sürecinin içeriği ve takvimine ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kasım 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında ise uzman buluşmaları düzenlenecek. Bu aşamada her bir başlığın dünyaca bilinen uzmanları, paydaş görüşlerini değerlendirecek.